Marsiglia Atalanta 1-1 LIVE | FINE PRIMO TEMPO

Matteo Ruggeri ha parlato della partita valevole per l’andata della semifinale di Europa League contro il Marsiglia Matteo Ruggeri , esterno dell’ Atalanta , è intervenuto ai microfoni di Sky per presentare la partita contro l’Olympique Marsiglia in Europa League. favorita – «Secondo me non c’è ... Continua a leggere>>

Biasin su X elogia Koopmeiners: “È una bellezza” - In occasione del vantaggio dell'atalanta contro il marsiglia grazie alla rete di Gialunca Scamacca, imbeccato da uno splendido filtrante di Teun Koopmeiners, obiettivo bianconero per l'estate, il ... Continua a leggere>>

marsiglia atalanta, Ruggeri: «Non c’è una favorita, possiamo dire la nostra. Per noi è un grandissimo orgoglio» - Matteo Ruggeri, esterno dell’atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky per presentare la partita contro l’Olympique marsiglia in Europa League. FAVORITA – «Secondo me non c’è favorita o sfavorita, ... Continua a leggere>>

EUROPA LEAGUE - marsiglia-atalanta, Kolasinac costretto al cambio per infortunio - Cambio forzato per l'atalanta al 16' della semifinale di andata di Europa League in casa del marsiglia. Kolasinac, dopo un salvataggio miracoloso sulla linea di porta, è stato costretto a lasciare il ... Continua a leggere>>