Mario Balotelli esalta Matteo Salvini | Abbiamo molte idee in comune

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) In passato non sono mancati duri scontri, ma adesso. L’attaccante classe 1990, in forza all’Adana Demirspor, sui social si è schierato dalla parte del leader della Lega, e ha commentato una sua diretta Instagram con questo commento: “Non ho mai votato e in passato mi sono scontrato conma devo essere sinceroin. Chi segue l’Europa davvero non ama l’Italia”, col suo messaggio successivamente ripreso dallo stesso account ufficiale del Carroccio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega –Premier (@legaofficial) SportFace.