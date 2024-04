Fenerbahce-Adana | Balotelli in gol | la curiosa esultanza di SuperMario | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024) Continua il programma del campionato turco e l’ultima giornata ha regalato una sfida di assoluto livello tra. Di fronte due vecchie conoscenze del campionato italiano:da una parte e Dzeko dall’altra mentre il difensore Leonardo Bonucci si è accomodato in panchina. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 4-2. Botta e risposta nel primo tempo con Djiku e, poi nella ripresa i padroni di casa scappano con i gol di Dzeko e Tadic. Gli ospiti accorciano con Barasi, nel finale è Dursun a siglare il gol del definitivo 4-2. Il gol diMariocontinua a confermarsi in un ottimo momento di forma. Il calciatore ex Inter e Milan è stato protagonista del gol del momentaneo pareggio e la suanon è ...