Tiziano Ferro risponde a Mara Maionchi | E io dovrei anche ringraziarla?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pubblicato il 2 Maggio, 2024 Nell’ultima puntata di “Belve”accusòdi essere stato un ingrato, senza però approfondire il discorso e restando piuttosto superficiale. Il cantante non ha però gradito le accuse, anzi, ha pubblicato una Storia su Instagram in cui ha raccontato quali furono le imposizioni della discografica per lanciare il suo primo disco. La replica diin una Storia sul suo profilo, ripresa dall’articolo della giornalista Grazia Sambruna, ha fatto presente che, per pubblicare il suo primo disco “Rosso Relativo”, impose due condizioni: dimagrire e non dire mai di essere gay. A 20 anni quindi il cantante fu costretto a indossare ...