Mara Maionchi - il marito interviene nello scontro con Tiziano Ferro | È una bugia

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’intervista dia Belve ha aperto un vaso di Pandora di proporzioni che probabilmente neanche la stessa Francesca Fagnani avrebbe immaginato. Una frase della produttrice discografica suè bastata a scatenare unoche si sta consumando via social, tra botta e risposta che non sembrano trovare una conclusione. Anche Alberto Salerno,della, ha deciso di intervenirecol cantautore prendendo le difese della moglie. Lodopo Belve Per chi se lo fosse perso – altamente improbabile, visto quanto se ne parla da giorni –ha rilasciato un’intervista durante ...

Mara Maionchi ancora al centro della bufera. Continua il botta e risposa con Tiziano Ferro. Dopo il primo episodio vissuto tra l’intervista a Belve e la replica social dell’artista, oggi la discografica ha pubblicato un messaggio per chiarire le sue prime dichiarazioni e per smentire le ultime ... Continua a leggere>>

Eurovision 2024, la guida completa: quando va in onda, dove vederlo, conduttori, cantanti, lo spoiler di Angelina - Le note di Give Peace A Chance, l’inno pacifista di John Lennon e Yoko Ono cantato dal PalaAlpitour di Torino a poche settimane dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, il saluto ...

Continua a leggere>>

La performance della cantante è già trapelata sui social - All'Eurovision Song Contest 2024 Angelina Mango rappresenta l'Italia con "La Noia". Le sue dichiarazioni in conferenza stampa e lo spoiler sull'esibizione.

Continua a leggere>>

mara maionchi attaccata per le frasi su Tiziano Ferro, Codacons: "Deve essere rimossa", cosa c'entra Sabrina Ferilli - Non c’è pace per mara maionchi, che starà rimpiangendo amaramente la sua ospitata a Belve, il programma di Francesca Fagnani in cui ha fatto il nome di Tiziano Ferro, definendolo indirettamente ...

Continua a leggere>>