Manna sfida Marotta | colpo a centrocampo dalla Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 2 maggio 2024) La sessione di mercato è ormai alle porte, ed iniziano le prime sfide tra i club.lancia laper un centrocampistaA. La sessione estiva di calciomercato dista ancora due mesi dall’inizio ufficiale, ma iniziano già a circolare le prime voci ed indiscrezioni su possibili trattative. Sono già tanti i nomi accostati al Napoli, visto anche che gli azzurri dovranno cambiare in maniera radicale il proprio organico. Con l’addio a parametro zero di Piotr Zielinski in direzione Inter, si dovrà effettuare per forza un innesto importante a. Il nuovo Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni, prepara ladi mercato conper il centrocampista proveniente...