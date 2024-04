(Di sabato 13 aprile 2024) Mancano solo le firme per ufficializzare un accordo che è stato trovato già da qualche settimana. Ilriparte da Giovanni, l`addio...

Carlo Alvino svela gli scenari di mercato del Napoli : da Ferguson a David , passando per il possibile riscatto di Traoré e la lotta con la Juventus. Carlo Alvino , noto giornalista, è intervenuto a ... (napolipiu)

Napoli, Ferguson primo obiettivo per il centrocampo: Manna sfida Giuntoli, la vera richiesta del Bologna - Mancano solo le firme per ufficializzare un accordo che è stato trovato già da qualche settimana. Il Napoli riparte da Giovanni Manna, l`addio alla Juventus potrebbe.calciomercato

CdS – Addio Zielinski, il Napoli vuole Sudakov. In alternativa un talento del Bologna - ma il Napoli è in fila anche per lo scozzese Ferguson del Bologna“. Georgiy Sudakov piace a molti top club italiani ed europei, tra cui diversi club inglesi e la Juventus. Il centrocampista ucraino, ...mondonapoli

Giuntoli e Manna pronti a sfidarsi per Ferguson: il Bologna fissa il prezzo - A raccontarlo è Tuttosport: i fari sono puntati sul centrocampista del Bologna, rivelazione di questa stagione, Lewis Ferguson. Juventus e Napoli, infatti, proveranno a definire l'arrivo della mezzala ...areanapoli