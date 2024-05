Maltempo | albero cade su tre auto in sosta a Genova

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) La pioggia delle ultime ore caduta incessante suha causato diversi danni e allagamenti. In corso Montegrappa unsi è abbattuto all'altezza del tornante di via Asiago danneggiando trein. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. La strada è stata chiusa circa mezz'ora per consentire i lavori di rimozione. All'alba, in piazza del Cavalletto in centro città, sono caduti alcuni pezzi di cornicione dalla facciata di un palazzo. Sul posto sono arrivati i pompieri e i vigili urbani che hanno transennato l'area. In entrambi i casi non si registrano feriti.