(Di giovedì 25 aprile 2024)(Siena), 25 aprile 2024 –in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi vicino a. Un’è finitaun: isono stati portati ai pronto soccorso di Campostaggia e Pontedera, due in codice verde e due in codice giallo. Sul posto l’medica e due ambulanze ordinarie.

Auto contro albero, quattro feriti a poggibonsi - poggibonsi (Siena), 25 aprile 2024 – Quattro feriti in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi vicino a poggibonsi. Un’auto è finita contro un albero: i feriti sono stati portati ...

Continua a leggere>>

Allarme sicurezza. Scooter contro auto. Due incidenti mortali nel giro di poche ore - Il primo di notte sulla Mezzana-Perfetti Ricasoli . Nel pomeriggio un altro all’incrocio fra via Orti e via Cafiero. Le vittime avevano rispettivamente 28 e 65 anni. La ricostruzione .

Continua a leggere>>

Eruzione del vulcano Ruang in Indonesia e allarme tsunami: chiuso l'aeroporto, a rischio la sicurezza dei voli - L'eruzione multipla del vulcano Ruang in Indonesia ha alzato il livello di rischio tsunami. L'aeroporto è stato chiuso per sicurezza dei voli ...

Continua a leggere>>