Maltempo - allerta gialla per domani venerdì 3 maggio 2024 a Roma e nel Lazio | ecco le zone a rischio

Oroscopo di domani venerdì 3 maggio 2024 segno per segno in amore, lavoro e salute La Luna in Bilancia intensifica il desiderio di eleganza e armonia nelle relazioni. Tuttavia, l’aspetto quadrato tra Venere e Nettuno potrebbe portare a turbamenti emotivi e incertezze nelle decisioni ...

Continua a leggere>>