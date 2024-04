Danni da maltempo in Liguria | sospese le rate dei mutui a Genova e in provincia di La Spezia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La, 3 aprile 2024 – L`Abi (Associazione bancaria italiana) ha diffuso una lettera circolare agli associati nella quale segnala che è stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione civile, l`ordinanza del capo dipartimento con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delledei, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della città metropolitana die delladella. Questa ordinanza, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recepisce i contenuti dell`accordo sottoscritto da Abi e dalle associazioni dei consumatori, spiega l'Abi con un comunicato, per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni ...

Il Maltempo si è abbattuto sul Paese , una violenta tempesta ha crea to non pochi danni : purtroppo ci sono anche delle vittime Le notizie che arrivano direttamente dalla Spagna sono a dir poco ... (cityrumors)

Sbarramento strada cantonale a Ronco, sarà chiusa al traffico ad intervalli - "La strada verrà bloccata ad intermittenza dagli agenti per evitare Danni ai veicoli, perché durante i lavori ... per la messa in sicurezza della parete rocciosa che, in seguito al maltempo dei giorni ...ticinonews.ch

maltempo in Arabia Saudita: pioggia e grandine, tanti allagamenti. Le immagini - la situazione A causa del maltempo in Arabia Saudita si sono verificate forti grandinate. Chicchi molto grossi sono caduti soprattutto ad Al Namas, parte della regione di Asir. Qui si sono registrati ...meteo

Danni da maltempo nello scorso autunno, aperte le domande per accedere al fondo di garanzia di Regione Liguria - Potranno accedervi le aziende per importi compresi tra i 20 mila e i 50 mila euro. Assessore Alessio Piana: "Una boccata d'ossigeno in vista della stagione turistica" ...savonanews