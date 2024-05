Maiorca-Atletico Madrid - Liga | diretta t - formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 2 maggio 2024)è una gara valida per la trentaquattresima giornata dellae si gioca sabato alle 21:00: tv,ni eSarà un sabato particolare in Spagna, spettacolare oseremmo dire: nello spazio di poche ore infatti non solo giocano tutte le prime quattro del campionato, ma si potrebbe pure decidere il destino del campionato. A chiudere ci pensa l’, che sarà impegnato sul campo del. Correa (Lapresse) – Ilveggente.itI padroni di casa non vincono dal 16 marzo: gli uomini di Simeone, invece, hanno messo da parte il momento critico riuscendo a prendersi i tre punti nello scorso weekend contro il Bilbao e blindando il posto nella prossima Champions League. Non è matematico, però ci sembra ...