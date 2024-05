Maestra d' asilo maltratta una bimba di tre anni perché piangeva e non voleva fare il riposino | denunciata dalla collega

Ucciso a colpi di catena per aver detto una parola di troppo. A Canelli ( Asti ), Nafugi Manneh, un diciottenne del Gambia, aggredito da un altro migrante di origine pakistana, è morto in seguito ad una lite scoppiata nella serata di martedì 30 aprile scorso nel centro storico del paesino ... Continua a leggere>>

Questa mattina un’auto si è schiantata contro un edificio della scuola elementare Beacon Church of England in Heyworth Street, Everton, Liverpool. Gli alunni sono stati evacuati e rimandati a casa dopo che un suv Mercedes ha Sfondato il muro della scuola primaria. Le immagini scattate ...

Continua a leggere>>