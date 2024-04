Sfonda l’ingresso di un asilo con il suv | le terribili immagini dell’impatto Era una classe di bambini di 2 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024) Questa mattina un’auto si è schiantata contro un edificio della scuola elementare Beacon Church of England in Heyworth Street, Everton, Liverpool. Gli alunni sono stati evacuati e rimandati a casa dopo che un suv Mercedes hato il muro della scuola primaria. Lescattate alla Beacon Church of England Primary School mostrano il muro completamente distrutto: mattoni su tutto il pavimento e un enorme varco nell’edificio della scuola dopo l’incidente. Il terribile impatto è avvenuto questa mattina intorno alle 8,30. Polizia, paramedici e vigili del fuoco si sono precipitati nella scuola di Heyworth Street ed hanno istituito un cordone di polizia lungo un tratto della strada. A spokesperson for Beacon CE School confirmed to the ECHO: “We are shocked at today’s incident but relieved that no children were in the classroom at the time.” ...