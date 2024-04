I ministri della difesa francese e russo hanno avuto colloqui telefonici . I due hanno parlato della lotta al terrorismo. l presidente francese Emmanuel Macron in precedenza aveva chiesto una maggiore cooperazione con la Russia nella lotta al terrorismo. colloqui o tra i ministri della difesa ... Continua a leggere>>

Macron riapre il dibattito sull'atomica francese in difesa dell'Europa - Secondo il presidente francese è un elemento cruciale nella difesa dell'Europa. Sul tema pesano l'invasione russa dell'Ucraina e la possibile rielezione di Trump negli Stati Uniti. Leggi ...

Lo lasciano andare gratis: sfida lanciata per Juventus, Inter e Milan - È Raphael Varane, centrale francese del Manchester United ... Juventus, Inter e Milan, tutte alla ricerca di rinforzi per la difesa, potrebbero cogliere l'occasione, ma anche in questo caso servirebbe ...

Fai la tua domanda all'esperto: [email protected] - L'Italia, la Germania, la Francia da soli sono "nani" che devono combattere ... L'Europa ha il dovere di pensare a un nuovo modello di difesa. La Nato è ancora l'ombrello principale, ma non può più ...

