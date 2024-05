Ora Macron elogia Meloni | Ha un approccio europeo - non è come gli altri nazionalisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) I“sono tutti dei pro-Brexit nascosti” che “prendono l’Europa in ostaggio“. Ma Giorgiano: la premier italiana “ha un“, perché ha “appoggiato il Patto migrazione e asilo”, l’insieme di provvedimenti che ha riscritto le regole Ue sull’accoglienza. A dirlo è il presidente francese Emmanuel, che in un’intervista all’Economist “salva” la leader di FdI dall’elenco di politici da cui mettere in guardia gli elettori dell’Unione. I governanti di Roma “sono stati eletti su programmi di dubbio nei confronti dell’Europa”, ma “vedo che si comportano piuttosto da europei e me ne rallegro”, diceal settimanale britannico. “Il miglior modo di costruire insieme è di avere menopossibile”, afferma. La difesa di ...