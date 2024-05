L’ultima uscita di Spit è la versione libro di Baby Reindeer

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 maggio – "Eravamo due pilastri mezzo sbilenchi che, appoggiati l’uno all’altro, si sarebbero dimostrati più solidi di uno integro e senza sostegno”. Per chi ha visto “”, miniserie Netflix ora in cima alle classifiche, la citazione dall’ultimodell’autrice belga Lize, “Non ci sono”, e/o edizioni, non potrebbe essere più appropriata per descrivere l’intricata relazione tra i due protagonisti, Donny e Martha. Due personaggi particolari, soli, controversi. La serie di Richard Gadd (anche attore interprete di Donny) costruisce un delicato e subdolo parallelismo tra i due, un comico senza successo e una stalker, al punto che diventa difficile stabilire chi sia dalla parte del giusto. Ma è forse proprio questa complessità dei personaggi e della storia che ha fatto spopolare la miniserie, che ...