Luigi Di Maio | il lieto annuncio sul bambino - poi la scoperta che spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 2 maggio 2024) Social.Di, attuale rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo, sta per diventare papà per la prima volta. L’ex ministro degli Esteri del governo Draghi e Alessia D’Alessandro diventeranno genitori a settembre. Scopriamo insiemei dettagli e lache hatoLeggi anche: “Filippo Turetta sparito da mesi e nessuno sa niente”: l’ultima teoria choc Leggi anche: Sequestrata per 10 anni: quando riesce a fuggire fanno unachocDi Mario diventerà presto papàDi, attuale rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo, e Alessia D’Alessandro diventeranno per la prima volta genitori di un maschietto. La coppia, paparazzata ...