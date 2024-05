Lucia Ferrari si racconta dopo Amici 23 | Ayle una boccata d’aria fresca per me

(Di giovedì 2 maggio 2024)è stata una delle ballerine più amate di questa ultima edizione di23. Purtroppo è stata eliminata contro Sofia, l’ultima uscita lo scorso sabato. La danzatrice ha rilasciato un’intervista per Coming Soon. Qui ha parlato della sua esperienza all’interno del programma tv, dei suoi rapporti, incluso quello cone dei suoi progetti futuri. Scopriamo che cosa hatoqui di seguito.23hato che la sua esperienza ad23 è stata soddisfacente perché ha lavorato tanto ed ogni giorno. È stata un’esperienza più unica che rara, ricca di alti e bassi, che l’ha anche ...

Due ex allievi di Amici 23, Ayle e Lucia Ferrari sono usciti allo scoperto come coppia: ecco lo scatto che non lascia alcun dubbio! Continua a leggere>>

Motor valley Fest: il programma completo, giorno per giorno - ferrari, Energica, MUNER-Motorvehicle University of Emilia-Romagna. Le aziende racconteranno ai futuri professionisti le competenze richieste dal mondo del lavoro nel settore automotive. Ritorna in ...

Continua a leggere>>

“Escidalguscio” Max Cavallari e Marco Della Noce sabato Teatro Arcobaleno Brescia - I due, amici da molti anni, si incontrano sul palco, per la prima volta, per parlare di loro: raccontare gioie, dispiaceri, momenti di successi e momenti duri in quarant'anni di carriera.

Continua a leggere>>

Airbnb presenta le esperienze Icone: arte, cinema, sport, divi - Milano, 2 mag. (askanews) – Airbnb ha presentato “Icone”, una nuova categoria di esperienze che coinvolgono grandi nomi della musica, del cinema, della televisione, dell’arte, dello sport e non solo.

Continua a leggere>>