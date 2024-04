Ayle e Lucia Ferrari si sono fidanzati dopo l’esperienza ad Amici

(Di lunedì 22 aprile 2024)adhanno stretto una bellazia, ma una volta fuori la trasmissione il loro rapporto si è intensificato. I due ora stanno infatti insieme. Molti telespettatori durantesi erano accorti che fra il cantante e la ballerina c’era un legame più profondo di un’zia, ma i due in quelle settimanesempre stati vaghi.una volta uscito incalzato sull’amore da Silvia Toffanin a Verissimo ha così risposto: “L’amore lo canto, lo scrivo, lo vivo. In questo momento è complicato da spiegare. Ho avuto una bellazia, posso dire questo. Una bellazia dentro.contento di averla avuta”, alludendo ovviamente a...

Due ex allievi di Amici 23, Ayle e Lucia Ferrari sono usciti allo scoperto come coppia: ecco lo scatto che non lascia alcun dubbio!

Amici 23, eliminati dal serale, i due innamorati se la spassano beatamente! - E, qualche settimana fa, avevamo assistito alle lacrime della ballerina italo americana Lucia Ferrari . La ragazza aveva preso molto male questa eliminazione. Come consolazione, la produzione le aveva ...ilvicolodellenews

Amici 23, Ayle e Lucia Ferrari, è ufficiale: lo scatto che non lascia alcun dubbio! - Due ex allievi di Amici 23, Ayle e Lucia Ferrari sono usciti allo scoperto come coppia: ecco lo scatto che non lascia alcun dubbio!comingsoon

Amici 23, Ayle e Lucia innamorati sui social: baci e selfie al mare per la coppia - Prima vacanza romantica per gli allievi che si sono avvicinati in casetta e che dopo l'eliminazione si stanno frequentando assiduamente ...it.blastingnews