Lorenzo Sonego | Se non dovessi far strada a Roma - giocherò il Challenger di Torino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) “Con Cagliari,abbiamo tre tornei consecutivi in Italia di altissimo livello. Per me avere l’opportunità di giocare davanti al pubblico italiano è sempre qualcosa di speciale, mi dà una marcia in più”. Lo ha detto, impegnato al torneo175 di Cagliari, ricordando come in caso di eliminazione prematura agli Internazionali didisputerà il torneo di: “Aho giocato la mia unica semifinale in un Masters 1000, quindi tornare al Foro Italico fa sempre un grande effetto. Se nonfare tanta, avere l’opportunità di poter giocare asarebbe davvero emozionante. Mi piacerebbe molto esserci perché potrei giocare ...