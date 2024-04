Jannik Sinner travolge Lorenzo Sonego a Madrid | derby italiano senza storia nel 2° turno

sinner-Sonego diretta 6-0, 6-3: Jannik non concede neanche un punto e vince l'incontro - Derby italiano a Madrid. Comincia oggi l'avventura di Jannik sinner in Spagna: alle 12.30 la sfida contro Sonego (precedenti 4-0 tutti l'anno scorso). I due sono amici e compagni ...

Continua a leggere>>

Esordio sul velluto per sinner a Madrid. Sconfitto Sonego in due set - Un esordio non particolarmente stressante per Jannik sinner nel Masters 1000 di Madrid, vittoria in due set contro l'amico e compagno di Davis lorenzo Sonego. Continua la striscia senza sconfitte per ...

Continua a leggere>>

Successo netto per Jannik nell'esordio al Masters 1000 in Spagna: giocherà con il vincente di Kotov-Thompson - In un match senza storia Jannik sinner ha battuto 6-0 - lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Nei sedicesimi affronterà il vincente di Kotov-Thompson.

Continua a leggere>>