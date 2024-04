Lorenzo Musetti in crisi | Tutti fenomeni contro di me

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) «di me...».deve liberarsi il più in fretta possibile di questi pensieri da perdenti. Il talento del numero 29 del ranking è fuori discussione, ma non basta neanche lontanamente se non è accompagnato dall'etica del lavoro e dalla giusta mentalità. A Madrid è arrivato un brutto ko al secondo turno per mano di Seyboth Wild (n.63), che si è imposto con un doppio 6-4. L'azzurro sembrava in ripresa, ma tra Barcellona e Madrid sono arrivate due eliminazioni precoci. In totale sono 13 sconfitte su 22 match giocati in stagione: un bilancio davvero negativo per uno come, che fatica a evolversi e anzi sembra fare passi indietro, soprattutto a causa di un atteggiamento negativo. Eliminato anche Luciano Darderi, che però ha giocato una buonissima ...