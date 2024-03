Annunciata Logitech MX Brio | la webcam a risoluzione 4K che non teme le immagini in controluce

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Grazie all'ausilio di un sistema basato sull'IA, bilancia la luminosità in molte condizione di luce. Integra il "più avanzato sensore di immagine" del catalogo...

Arrivano le nuove webcam in 4K Logitech MX Brio e MX Brio 705 For Business, scopriamo i prezzi e le caratteristiche: Logitech ha annunciato l'arrivo delle nuove webcam Logitech MX Brio e MX Brio 705 For Business, scopriamo prezzo e caratteristiche ...techprincess

Logitech MX Brio: la webcam più prestigiosa di Logitech! La recensione: Arriva sul mercato un nuovo prodotto della serie MX di Logitech pensato per l’ormai conosciuto ''lavoro ibrido'' ossia il nuovo modo di lavorare da casa che dopo la pandemia ha preso il sopravvento. U ...hwupgrade

Le dimensioni contano: Hisense svende i TV 4K 75" UHD a soli 699€ (il QLED a 749€)! Ecco tutte le promozioni attive: In questi giorni su Amazon sono attive alcune promozioni Hisense veramente ottime, soprattutto per quanto riguarda i TV di grandi dimensioni (ma ci sono eccezioni). Ecco tutte le promozioni attive, da ...hwupgrade