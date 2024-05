Liverpool Made in Italy | c’è un po’ di Italia nei Reds del prossimo anno – VIDEO

(Di giovedì 2 maggio 2024)all’insegna delin: la squadra nella prossima stagione avrà un po’ diin campo –Ilha presentato le divise del, all’insegna delin. In vista della prossima stagione iindosseruna divisa che si richiama a quella indossata nel 1984, in occasione della

Il social network italiano ha raccolto oltre 50 mila iscritti in sole due settimane prima del lancio. Un record per una startupi italiana che ha in Lmdv Capital il principale investitor E' ormai questione di ore il debutto negli Stati Uniti di Wishew (pronunciato 'wish you', all'americana) il

Questa mattina ha avuto luogo la presentazione di Salerno Do Design , l'iniziativa realizzata dal Gruppo Design Tessile Sistema Casa di Confindustria Salerno con il sostegno di Camera di commercio di Salerno – in collaborazione con il Distretto provinciale di Salerno di Confcommercio Campania, Adi

Facilitare l'accesso al mercato dei capitali per le imprese di minori dimensioni semplificando i processi, garantendo tempi di esecuzione rapidi e costi contenuti: questi, in sintesi, gli obiettivi del basket bond " made in Italy ", il nuovo programma lanciato da Unicredit e Mediocredito Centrale

Con le follie meteo e siccità a rischio il raccolto di orzo in Puglia - PUGLIA - Con le follie meteo e la siccità è a rischio anche il raccolto di orzo in Puglia per cui è previsto un taglio delle rese, mettendo a dura prova la

Ex Fiat di Termini Imerese, ricorso al Tar. la Cgil: "Si rischia lo stop" - PALERMO- Sull'assegnazione dello stabilimento ex Fiat ed ex Blutec di Termini Imerese al gruppo Pelligra, arriva un ricorso al Tar del Lazio da parte di Sciara Holding Limited e Smart city Group scrl,

European court upholds italy's right to seize important bronze from Getty Museum, rejects appeal - A European court on Thursday upheld italy's right to seize a prized Greek statue from the J. Paul Getty Museum in California, rejecting the museum's appeal and ruling italy was right

