LIVE Roma-Bayer Leverkusen 0-2 - Europa League 2024 in DIRETTA | Andrich firma il doppio vantaggio dei tedeschi

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83? Questa la rete dicon cui ilha raddoppiato: GOAL: WHAT A GOAL BY ROBERT!!!0-204 #pic.twitter.com/51oHtTzwOO — Football Pundit (@footballpund10) May 2,82? Passaggio impreciso di Dybala, che ha tentato il lancio lungo verso Azmoun. 81? Azmoun non riesce a controllare il pallone al centro dell’area di rigore con la palla che termina sul fondo. 80? Tutti i giocatori di movimento sono ora nella metà campo del...

Quando e si gioca la sfida il ritorno tra Bayer Leverkusen e Roma? Ecco programma e orario della partita, valida per le semifinali di Europa League 2023/2024. Sette giorni dopo l’andata dell’Olimpico, le due squadre torneranno in campo per contendersi l’accesso all’atto conclusivo della ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71? Cambio di gioco da parte di Dybala, che Angelino. Il neoentrato della Roma ha campo davanti a se, lo sfrutta e lascia partire il traversone verso il centro dove per poco non arriva El Shaarawy. 70? Manovra lenta e prevedibile della Roma, che in questo ... Continua a leggere>>

Karsdorp disperato dopo il brutto errore sul gol di Wirtz: De Rossi reagisce così - L'errore di Karsdorp, che con un disimpegno sbagliato ha regalato il pallone a Grimaldo, autore poi dell'assist per la rete di Wirtz, ha permesso al Bayer leverkusen di sbloccare il risultato al 28' ... Continua a leggere>>

Roma-Bayer leverkusen, il risultato in diretta LIVE - Roma-Bayer leverkusen sarà anche la sfida tra due giovani allenatori come De Rossi e Xabi Alonso, al primo confronto in panchina. Da giocatori, invece, si sono già affrontati 6 volte: due di queste ... Continua a leggere>>