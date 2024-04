MotoGP - GP Francia 2024 | programm - da -e, orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Lalascia Jerez dopo il Gran Premio di Spagna, rimanendo però in territorio europeo. Il paddock si sposta a Le Mans per il Gran Premio di, gara di casa di Fabio Quartararo e Joan Zarco. I ventidue piloti in griglia torneranno in azione due settimane dopo l’appuntamento iberico, con il GP francese ina tra il 10 e il 12 maggio. Laazione vanta, come è ormai solito, la gara sprint nella giornata di sabato e il Gran Premio la domenica, con il fine settimana che si preannuncia palcoscenico di emozioni. Il fine settimana si apre il venerdì 10 maggio con la prima sessione di prove libere, che avranno inizio alle 10.45. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.00, sarà il momento delle pre qualifiche. Si torna in pista sabato 11 maggio con la seconda sessione di prove libere, che scatterà alle 10.05, ...