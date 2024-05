LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | Asia D’Amato infortunat - entra Iorio Esposito scatenata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.29 Mestissimo 12.800 di Kinsella alla trave, le azzurre hanno preso del margine. 19.28 Manilavola nel concorso generale individuale con 41.366, ha 1.2 punti di vantaggio su Alice(40.198). Georgia-Mae Fenton inchiodata a 39.832, vediamo la risposta di Alice Kinsella sui 10 cm. 19.27 Nel frattempo la Gran Bretagna annaspa alla trave: 12.466 per Fenton, 11.766 per Evans. 19.27 L’Italia chiude la rotazione al volteggio con 41.165. Siamo otto decimi circa sotto al potenziale, frutto dell’assenza die di un’esecuzione non perfetta di Alice. 19.26 Angela Andreoli ottiene 13.633 con il suo salto al volteggio, meglio del 9.033 di esecuzione non poteva fare. 19.25 L’Italia purtroppo è in difficoltà con l’infortunio di...