Leo - bonus come la tredicesima del cune - sarà circa 80 euro

(Di giovedì 2 maggio 2024) "Ilo fiscale si sviluppa su 12 mesi, allora" il"èse fosse unadelo fiscale, questo è l'obiettivo, di dare unadelo fiscale". Lo afferma il viceministro al Mef Maurizio Leo intercettato alla Camera, spigando che sul"si applica il 23%" di tasse, quindi saranno "77" ma se il contribuente ha "qualche detrazione o deduzione più o meno stiamo attorno a 80, parenti degli 80delo". Non si tratta, precisa, di una misura elettorale ma si è fatto ora "perché c'è il decreto" legislativo Irpef" che tratta "i redditi da lavoro dipendente, la sede naturale".

Nel ricordare che Tredicesima e Quattordicesima restano escluse dall'esonero contributivo, meglio conosciuto come taglio al cuneo fiscale , l' Inps con l'ultimo messaggio del 24 aprile, comunica ai datori di lavoro le istruzioni per il corretto flusso dei dati da comunicare

