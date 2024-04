Tredicesima e Quattordicesima fuori dal taglio al cuneo fiscale | le istruzioni Inps

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nel ricordare cherestano escluse dall’esonero contributivo, meglio conosciuto comeal, l’con l’ultimo messaggio del 24 aprile, comunica ai datori di lavoro leper il corretto flusso dei dati da comunicare all’istituto.Il messaggio in questione è il numero 1597 del 23 aprile 2024, e riguarda l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti. Questo documento chiarisce che l’esonero deve essere applicato e riportato nel flusso Uniemens-PosAgri, un sistema utilizzato per la gestione e l’invio di dati relativi ai contributi previdenziali. Inoltre lo sgravio non deve ...