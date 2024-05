Le immagini apocalittiche di Chasiv Yar | la città carbonizzata dalla Russia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Mesi di implacabile bombardamento dell'artiglieria russa hanno devastato lastrategica nell'Ucraina orientale diYar. È quanto mostrano riprese di droni ottenute dall'Associated Press, dalle quale emerge che appena un edificio è rimasto intatto. Case e uffici comunali sono carbonizzati in unache un tempo aveva una popolazione di 12.000 abitanti e ora è quasi abbandonata.Yar, immersa in campi verdi e boschi, sembra emergere da una visione apocalittica. La distruzione ricorda quella delledi Bakhmut e Avdiivka, che l' Ucraina ha ceduto dopo mesi di bombardamenti ed enormi perdite per entrambe le parti. Lastrategicamente importante è da mesi sotto attacco da parte delle forze russe. Catturarla darebbe allail controllo di ...