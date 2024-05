Lavoro - Guerra Pd a Notizie com | Le risorse si redistribuiscono aggiornando gli stipendi all’inflazione

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 2 maggio 2024) “Non abbiamo bisogno di aiutare le imprese ad assumere: i problemi del mondo delsono altri. Servono programmi di formazione”. A parlare ai nostri microfoni, Maria Cecilia, ex sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze durante i governi Conte II e Draghi. “Dobbiamo chiederci se l’uso che si fa di questi 5 miliardi sia quello più efficace per affrontare i temi del”. (Ansa Foto) –.comIl decreto 1 maggio approvato dal Consiglio dei ministri il Primo Maggio, è stato criticato soprattutto per il Bonus tredicesima, definito dai sindacati una “mancetta elettorale” pensata per la campagna elettorale. Il provvedimento è finanziato con fondi europei e nazionali e in parte con quelli del programma Gol previsto nel Pnrr. Onorevole, il decreto 1 maggio prevede ...