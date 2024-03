(Di mercoledì 13 marzo 2024) Hemil Mangukiya ha lasciato la sua casa nel Gujarat, in India, per recarsi inlo scorso dicembre con l?intenzione di cambiare vita, ma è finito per morire su un campo di battaglia...

Indiani e nepalesi in guerra in Ucraina. «Attirati da un annuncio di lavoro in Russia e mandati al fronte». La denuncia: Il governo di Nuova Delhi ha confermato la settimana scorsa che diversi cittadini Indiani avevano chiesto aiuto per essere congedati dall'esercito di Mosca. Il video Ma quattro uomini nepalesi hanno ...ilmessaggero

Il movimento nepalese che rivuole la monarchia, 16 anni dopo la cacciata del re: Gyanendra fu deposto quando il Nepal diventò una Repubblica, ma con l'instabilità politica ed economica attuale c'è chi vorrebbe cambiare di nuovo la forma di governo del paese ...ilpost