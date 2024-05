Lascio ogni incarico - ti ringrazio L' annuncio choc dell' arbitro Volpi dopo le Iene

Le parole di Manuel Volpi , arbitro italiano, sulla sua scelta di rassegnare le dimissioni dall’AIA dopo Cremonese-Pisa Manuel Volpi , arbitro italiano della sezione di Arezzo, ha spiega to su Instagram la sua scelta di rassegnare le dimissioni dall’AIA dopo Cremonese-Pisa di Serie B. LA spiega ZIONE ... Continua a leggere>>

Arezzo, 2 maggio 2024 – Prima il triplice fischio per chiudere Cremonese-Pisa, giocata nel pomeriggio del primo maggio e finita 2-1 per i lombardi, poi il triplice fischio sulla propria carriera di arbitro. Manuel Volpi, umbro di Città della Pieve ma ormai ex appartenente alla sezione Aia di ...

Continua a leggere>>