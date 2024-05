L’arbitro Volpi si dimette | Serio problema personale Post a sorpresa dopo la fine della partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Arezzo, 2 maggio 2024 – Prima il triplice fischio per chiudere Cremonese-Pisa, giocata nel pomeriggio del primo maggio e finita 2-1 per i lombardi, poi il triplice fischio sulla propria carriera di arbitro. Manuel, umbro di CittàPieve ma ormai ex appartenente alla sezione Aia di Arezzo, ha deciso che per lui è finita qui. “La chiudo qui insieme al più forte di tutti ad uomo che mi è stato accanto nel momento più difficilemia vita… Lascio l'arbitraggio e qualsiasi altro ruolo all'internomia amata associazione”. Con queste parole inizia ilsu Instagram.ha pubblicato la foto che lo ritrae insieme a Orsato, proseguendo così: “Finisce20 anni un percorso che mi ha reso l'uomo e il babbo che sono adesso. Ringrazio tutti i miei ...