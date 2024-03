Dal calcio al lancio del peso Riccardo | campione a 16 anni | Ho cominciato per gioco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Si chiamaAsperges, ha 16, vive a Boffalora Sopra Ticino e ai recenti campionati nazionali assoluti di atletica leggera indoor, ad Ancona, si è laureatoitaliano under 18 neldel. Non male per uno che, prima del secondo lockdown, segnava gol alla Bobo Vieri nella Boffalorese…, com’è nata la tua passione per l’atletica e, in particolare, per ildel/martello? "Ho iniziato a fare atletica trefa. Sono andato a dare una mano a una gara campestre. Lì ho incontrato Alberto Galli, mio attuale allenatore all’ Unione Sportiva Sangiorgese. Io giocavo a, ma durante il secondo lockdown sono rimasto fermo come tutti. Non facevo nulla. Ho così chiesto a mia ...