La Vuelta Femenina 2024 | Faulkner si impone nella tappa dei ventagli - Marianne Vos passa in vetta Longo Borghini c’ - Realini perde contatto

Kristen faulkner powers to victory for second EF-Education stage win of the week with impressive win - Kristen faulkner (EF-Education) powered away from the group with a little under 6km to go and held off any returns to record an impressive win on Stage 4.

vuelta FEMENINA. faulkner (EF) VINCE LA TAPPA DEI VENTAGLI: BAKER 2A, VOS 3A E NUOVA LEADER - Arriva sul traguardo di Saragoza la seconda vittoria alla vuelta Femenina della EF Education-Cannondale, a firmarla Kristen faulkner. La 31enne atleta originaria dell'Alaska è scattata quando mancavan ...

La vuelta Femenina Stage 4 LIVE: Vos chasing more sprint glory on flat stage to Zaragoza - Right, there has already been plenty of action in this lengthy stage, the longest of this year’s vuelta. With crosswinds expected and ... Silke Smulders (Liv-AlUla-Jayco), Kristen faulkner, Alison ...

