La veggente di Trevignano dice di avere un nuovo messaggio direttamente da Gesù | “Presto l’apocalisse”

Trevignano (Roma), 30 aprile 2024 – Tolti i sigilli all’area dei raduni della “ Madonna di Trevignano ”. Non è stato infatti convalidato dalla Procura di Civitavecchia il sequestro del terreno dove la " veggente ” Gisella Cardia radunava i fedeli, una misura restrittiva che era stata disposta dal ... Continua a leggere>>

Gisella Cardia non ha partecipato alla recita del rosario sulla collina di Trevignano Romano, in programma il 3 aprile come ogni mese. La diocesi di Civita Castellana si era espressa negativamente sulle presunte apparizioni della Madonna vietando di fatto il raduno con la presunta veggente. “La ...

Continua a leggere>>