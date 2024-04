Madonna di Trevignano | la sedicente veggente Gisella Cardia non si presenta al raduno del 3 aprile | “Così spera di aprire un nuovo dialogo con il vescovo”

(Di giovedì 4 aprile 2024)non ha partecipato alla recita del rosario sulla collina diRomano, in programma il 3come ogni mese. La diocesi di Civita Castellana si era espressa negativamente sulle presunte apparizioni dellavietando di fatto ilcon la presunta. “La Signoranon sarà presente alla preghiera del 32024 per dimostrare fattivamente la sua comunione con la Chiesa cattolica.facendo, infatti, auspica di poteruncon il. Chiede pertanto a tutti i fedeli di accompagnare questo delicato momento con la preghiera significando che il suo cammino ...

Gisella Cardia non si presenta all'incontro del 3 aprile dopo la scomunica del vescovo sugli incontri per la Madonna di Trevignano . Il motivo (notizie.virgilio)

Madonna di Trevignano, il comunicato dei fedeli al vescovo (1 / 2) - Continua a tenere banco in Italia il caso della Madonna di Trevignano, salito alla ribalta negli ultimi anni per via delle vicende della presunta veggente Gisella Cardia. È conosciuta soprattutto per ...donna.fidelityhouse.eu

Federica Panicucci riprende Capresi: “Non parliamo male della polizia locale” - Paolo Capresi particolarmente critico nei confronti della polizia municipale di Trevignano Oggi Federica Panicucci ha dedicato quasi tutta la seconda ...lanostratv

Madonna di Trevignano, la presunta veggente sfida la Chiesa e non si presenta al rosario - Il raduno si è tenuto come ogni 3 del mese, nonostante il parere negativo della diocesi sulle presunte apparizioni. Gisella Cardia “auspica di poter aprire un nuovo dialogo con il vescovo” Come ogni 3 ...terzobinario