La truffa del telefonista da Napoli | migliaia di patenti a rischio - ecco quali

(Di giovedì 2 maggio 2024) Arrivavano a Brescia con la certezza di essersi comprati la patente. Uno scandalo esploso quando gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia provinciale del capoluogo lombardo ed i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di quattro persone, indagate per avere costituito un'associazione a delinquere finalizzata a far otteneredi guida di tipo B e carte dificazione del conducente per la guida professionale di mezzi pesanti per conto terzi. L'indagine, nel corso della quale la Guardia di Finanza ha effettuato mirate indagini economico-patrimoniali a carico del titolare di quattro autoscuole con il sequestro per sproporzione di oltre 1 milione di euro, ha permesso di contestare a carico di un indagato e dei suoi fiancheggiatori, il reato di associazione a delinquere, ...