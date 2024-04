Chiede aiuto ai passanti perché si sente male ma pensano sia una truffa | 50enne salvato dalla polizia locale

Ludovica Bizzaglia si racconta in un'intervista in cui mette a nudo il suo vissuto, parlando delle battaglie che più le stanno a cuore come quella sulla salute mentale. L'attrice romana, ora al cinema, sottolinea coma bisogna parlare di certi argomenti per abbattere l'ignoranza che vi ruota attorno.Continua a leggere (fanpage)

La FIFA si schiera contro agenti e intermediari: parole durissime di Gianni Infantino, che chiede aiuto anche ai governi nazionali per abbassare le commissioni dei trasferimenti.Continua a leggere (fanpage)

Sara Cantagalli, una vivace bimba di Faenza di soli 5 anni, combatte da tre anni una battaglia contro un raro e aggressivo neuroblastoma di quarto stadio. Dopo anni di trattamenti intensivi, tra cui centinaia di sedute di chemioterapia, radioterapia e numerosi interventi chirurgici, la piccola Sara ha dovuto affrontare una svolta difficile. I medici hanno recentemente comunicato ai genitori, Mattia e Maria, che il tumore ha sviluppato ... (thesocialpost)

Spoiler Il Paradiso delle signore: nelle nuove puntate Marcello, dopo aver scoperto tutta la verità, si troverà a chiedere aiuto a Flora. Il Paradiso delle signore sta per arrivare alla fine. Mancano infatti pochissime settimane al termine dell’ottava stagione che sta riservando non pochi colpi di scena. La trama, nelle ultime puntate, ha visto il forte avvicinamento tra Marta Guarnieri e Vittorio Conti: dopo essersi incontrati più volte per ... (cityrumors)

PRATO Spaccio di droga, una cantina occupata da uno straniero, insicurezza. E infiltrazioni d’acqua, ovunque. E’ la protesta che arriva dalle case popolari di via Tirreno, a Galciana. Se il fronte della sicurezza preoccupa, cantine, garage, ascensore (l’unico a disposizione nel palazzo) e appartamenti sono interessati dall’umidità e dalla formazione di muffa. Dello Spaccio vicino ai garage tutti si lamentano, ma c’è anche la paura di ... (lanazione)