La rivolta dei parenti delle vittime della mafia contro i vertici Rai | Che fine ha fatto il programma Insider di Saviano?

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 2 maggio 2024) Era tutto pronto per la messa in onda, ma, ilcurato da Roberto, è sparito dai radarRai. Ora idihanno inviato una lettera al presidente e all’amministratore delegato di Viale Mazzini per sapere cheabbia. Tra i firmatarilettera ci sono idi diverse, come il poliziotto Nino Agostino, il magistrato Mario Amato, il magistrato Paolo Borsellino, e anche alcune associazioni come Articolo 21 e l’Associazione dei familiaristrage di ...