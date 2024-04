Strage Suviana - i parenti delle vittime | Primo Maggio serva per rifletter - mai più morti sul lavoro

(Di martedì 30 aprile 2024) Cgil, Cisl e Uil di Bologna si costituiranno parte civile per ladi. Lo hanno annunciato presentando le iniziative dela Bologna, che avranno come focus proprio quanto...

Bologna, 26 aprile 2024 – Quattro esperti per accertare cause e dinamica di quanto successo alla centrale elettrica di Bargi di Suviana , dove il 9 aprile sono morti 7 lavoratori e altrettanti sono stati feriti. La centrale idroelettrica di Bargi, sul bacino artificiale di Suviana , teatro ...

Bologna , 29 aprile 2024 – "Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale" è il motto per l'evento in piazza maggio re del 1 maggio , lanciato da Cgil Bologna , Cisl area metropolitana bolognese e Uil E-R. "Non ci sarà spargimento di sangue tra noi", apre con questa battuta Enrico ...

strage suviana, i parenti delle vittime: «Primo maggio serva per riflettere perché non succeda più» - Cgil, Cisl e Uil di Bologna si costituiranno parte civile per la strage di suviana. Lo hanno annunciato presentando le iniziative del primo maggio a Bologna, che avranno come focus proprio ...

Primo Maggio per suviana: "Dobbiamo ricordare i morti e lottare per tutelare i vivi" - Cgil, Cisl e Uil: "La manifestazione sarà dedicata alle vittime". In piazza anche Lepore e Zuppi. Nel pomeriggio spazio al concerto: sul palco, fra gli altri, Truppi, Egreen e Rumba de Bodas.

strage di suviana, i sindacati parte civile - "La strage di suviana è quella dei morti di appalto" dicono i segretari di Cgil, Cisl e Uil annunciando che si costituiranno parte civile. I numeri parlano chiaro. "C'è qualcosa di malato in un paese ...

