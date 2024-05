La maratona con Prodi - la paura di soffrire Le confessioni di Gianni Morandi

Gianni Morandi si racconta a cuore aperto in un’intervista a Aldo Cazzullo sulle pagine del Corriere della Sera e si confida sui suoi timori, sui suoi ricordi e sulla politica. “temo il morire. La malattia, la sofferenza. Però so già quale canzone passerà in tv il giorno della mia morte”, rivela ...

Continua a leggere>>

Il cantante: «Lucio Dalla amico della vita. Per gli 80 anni ho promesso a Prodi che faremo insieme la Maratona di New York»Il cantante: «Lucio Dalla amico della vita. Per gli 80 anni ho promesso a Prodi che faremo insieme la Maratona di New York»Il cantante: «Lucio Dalla amico della vita. Per gli ...

Continua a leggere>>