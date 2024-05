Gianni Morandi | Dalla mi chiese di tenergli l’alano Sultan - si mangiò la mia capretta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 1 maggio 2024) A quasi 80 annisi racconta in una lun gaissima intervista dal Corriere della Sera in cui parte parlando dei suoi genitori, dell’educazione ricevuta e di come è arrivato a cantare e ad avere successo. Poi passa in rassegna i suoi grandi amici tra cui c’è LucioCome l’ha conosciuto? «Nel 1963, al teatro greco di Taormina. C’era questo ragazzo con il barbone che suonava il clarinetto nei Flippers. Parliamo e scopro che è tifoso del Bologna, come me. Diventiamo amici, giriamo l’italia per vedere le partite: una domenica al Dall’ara in curva, quella dopo a Roma, Milano, Bergamo… Finisce che vinciamo lo scudetto, nello spareggio con la Grande Inter». Si disse chefosse innamorato di lei. «Non la metterei così. È stata un’amicizia fraterna, come si può essere amici con un genio. Fu lui a farmi ...