Ancora pioggia - Sottocorona | dove e quando il deciso miglioramento

" L'italiano ha la pelle bianca, lo dice la statistica" ; l’omosessuale che «ostenta da esibizionista deve accettare le critiche"; «l'aborto non è un diritto"; gli studenti a scuola, compresi i disabili «vanno divisi in base alle loro capacità». Roberto Vannacci, candidato per la Lega alle elezioni ...

