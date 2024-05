La fine del sogno californiano | i costi elevati scoraggiano i giovani viticoltori

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 2 maggio 2024) Moltiproduttori della California «sono a un passo dall’appendere tutto al chiodo per sempre». Una prospettiva grigia per il futuro vitivinicolo statunitense messa in evidenza in un articolo dalla rivista Punch. Un paradosso made in Usa in cui « la California è la patria di una delle più grandi concentrazioni diproduttori di talento al mondo» si legge nel pezzo, ma che, per via dell'economia di produzione di vino all’interno dello stato, la promessa della «Nuova California» sta lentamente affondando. La rivoluzione californiana degli ultimi 15 anni La “nuova onda” del vinoè stata una rivoluzione iniziata a partire dal 2010. Un piccolo gruppo di produttori emergenti si è concentrato su vini di facile beva, a bassa gradazione alcolica e ad alta acidità, fatti per il consumo quotidiano. Uno stacco netto da ...