Volley giovanile | i tornei del fine settimana di Pasqua La Clai coltiva il talento del vivaio Sfide ed esperienze per crescere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nel weekend ditante squadre dellasono scese in campo per giocare in campionato ein giro per l’Emilia Romagna e non. L’Under 13 di Chiara Venturi sta giocando il trofeo Margell: fin qui ha disputato quattro partite con tre sconfitte e una sola vittoria. Nello scorsoè arrivato il passo falso interno con il Calderara Volache si è imposto 3-1. La SBTsta giocando il playoff promozione nel campionato misto CSI. Nell’ultimo turno si è registrata la vittoria esterna sul campo del Cusb Forlì: la gara è finita 1-3 (18-25; 27-25; 20-25; 11-25). Il team Under 15Vip ha preso parte al torneo Città di Torri in provincia di Vicenza, le imolesi sono arrivate 13esime su 24 squadre ...