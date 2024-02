La recessione investe l’Europa e non solo | gli effetti lunghi di inflazione e tassi

se l'area euro ha schivato la recessione, mentre mentre l'ex locomotiva tedesca va all'indietro, In un'Europa che paga cara l'energia, il Paese è verde e offrendo incentivi a chi investe nella

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dal Giappone al Regno Unito: ad inizio 2024 si torna a parlare diin un contesto sempre più difficile da gestire, con almeno due guerre alle porte ed un’che resta troppo elevata per dormire sonni tranquilli. Ma salta anche all’occhio una situazione estremamente diversificata e dipendente dalle differenti politiche, più o meno appropriate, approntate dalle banche centrali. Il Giappone e la politica ultra-accomodante della BoJ Nel quarto trimestre 2023, il PIL giapponese è sceso dello 0,1% rispetto al trimestre precedente dello 0,4% rispetto all’anno precedente. L’economia del Sol Levante è entrata “tecnicamente” indopo aver registrato un decremento dello 0,8% nel trimestre precedente. Una doccia fredda per il mercato che attendeva un piccolo aumento dello 0,2%. Un dato che sconta soprattutto l’aumento ...