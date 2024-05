La Croce Rossa | due nostri autisti uccisi in Sud Sudan Tre membri del personale feriti

Alcuni uomini armati hanno ucciso due autisti che lavoravano per il Comitato Internazionale della Croce Rossa nel Sudan devastato dalla guerra e hanno ferito altri tre membri del personale, ha dichiarato il Cicr. "Il team stava tornando da Layba per valutare la situazione umanitaria delle comunità ... Continua a leggere>>

Pisa, 30 aprile 2024 - Il 2024 è un anno importante per la Croce Rossa Italiana: ricorrono 160 anni dalla fondazione e i 136 anni dalla costituzione a Pisa del primo Comitato CRI. Per celebrare queste importanti date, col Patrocinio del Comune, in collaborazione con il Centro di Mobilitazione ... Continua a leggere>>